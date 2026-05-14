Президент «ПСЖ» поздравил команду с пятым подряд чемпионством во Франции

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи прокомментировал победу парижской команды в чемпионате Франции-2025/26. В среду, 13 мая, парижская команда обыграла «Ланс» (2:0) и гарантировала себе первое место по итогам сезона.
«Мы очень гордимся этим 14-м титулом чемпиона Франции, который впервые в истории клуба стал для нас пятым подряд. Поздравляю игроков, Луиса Энрике, Луиса Кампоса и весь персонал за невероятную работу, которую они проделали. Этот успех является результатом как первоклассных командных усилий всех игроков “Пари Сен-Жермен”, так и силы нашей академии, особенно с учетом того, что шесть молодых игроков дебютировали на профессиональном уровне.
В «Пари Сен-Жермен» настоящая звезда — это команда, которую поддерживают наши замечательные болельщики, куда бы мы ни ехали. Сейчас мы полностью сосредоточены на предстоящей миссии в Будапеште (финал Лиги чемпионов), и нам предстоит проделать еще больше работы, поскольку мы продолжаем вместе творить историю", — приводит официальный сайт клуба слова аль-Хелаифи.