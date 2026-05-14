Сафонов — об игре на ноль против «Ланса»: «Я просто сделал свою работу»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Лансом» (2:0) в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Франции. Благодаря этому результату парижская команда гарантировала себе чемпионство в сезоне-2025/26.
«Хочу всех поздравить. Если посмотреть на этот матч, на весь сезон, то мы проделали огромную работу. Все рады, что сегодня достигли своей цели, и для нас было очень важно победить здесь, на выезде в матче против “Ланса”. Большой респект “Лансу”, который сегодня нам очень усложнил задачу. Эта команда играет в очень хороший футбол. Но мы чемпионы Франции и поздравляю всех. Я? Я просто сделал свою работу», — приводит официальный сайт клуба слова Сафонова.
27-летний россиянин сделал 8 сэйвов и был признан лучшим игроком матча.
За тур до конца сезона парижская команда лидирует в турнирной таблице с 76 очками, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.
