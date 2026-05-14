Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Барселона
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
3
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Севилья
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Страсбур
2
П1
X
П2

Сафонов — об игре на ноль против «Ланса»: «Я просто сделал свою работу»

Источник: Спорт-Экспресс

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Лансом» (2:0) в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Франции. Благодаря этому результату парижская команда гарантировала себе чемпионство в сезоне-2025/26.

«Хочу всех поздравить. Если посмотреть на этот матч, на весь сезон, то мы проделали огромную работу. Все рады, что сегодня достигли своей цели, и для нас было очень важно победить здесь, на выезде в матче против “Ланса”. Большой респект “Лансу”, который сегодня нам очень усложнил задачу. Эта команда играет в очень хороший футбол. Но мы чемпионы Франции и поздравляю всех. Я? Я просто сделал свою работу», — приводит официальный сайт клуба слова Сафонова.

27-летний россиянин сделал 8 сэйвов и был признан лучшим игроком матча.

За тур до конца сезона парижская команда лидирует в турнирной таблице с 76 очками, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.

