Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов после победы над «Лансом» (2:0) в матче 29-го тура чемпионата Франции не стал комментировать выбивание мяча в ауты в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:1).
«Я знаю, что многие об этом говорили, обсуждали. Мне очень забавно, так как я знаю правду. Но я предпочитаю продолжать следить за этой дискуссией (улыбаясь). Спасибо», — сказал Сафоно в эфире Canal+.
После игры с «Баварией» французские СМИ отметили, что Сафонов намеренно выносил мяч в аут, исполняя удары от ворот, чтобы ограничить игру вингера мюнхенцев Майкла Олисе. Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отказался комментировать эту информацию, сославшись на то, что не будет раскрывать секретов соперникам.
«ПСЖ» по сумме двух встреч вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом». Финал пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.
Как же вырос Сафонов в «ПСЖ»! На наших глазах он пишет большую европейскую сагу.