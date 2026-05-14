Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Барселона
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
3
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Севилья
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Страсбур
2
П1
X
П2

Сафонов ответил на вопрос про вынос мяча в аут в ответном матча с «Баварией»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов после победы над «Лансом» (2:0) в матче 29-го тура чемпионата Франции не стал комментировать выбивание мяча в ауты в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:1).

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов после победы над «Лансом» (2:0) в матче 29-го тура чемпионата Франции не стал комментировать выбивание мяча в ауты в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:1).

«Я знаю, что многие об этом говорили, обсуждали. Мне очень забавно, так как я знаю правду. Но я предпочитаю продолжать следить за этой дискуссией (улыбаясь). Спасибо», — сказал Сафоно в эфире Canal+.

После игры с «Баварией» французские СМИ отметили, что Сафонов намеренно выносил мяч в аут, исполняя удары от ворот, чтобы ограничить игру вингера мюнхенцев Майкла Олисе. Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отказался комментировать эту информацию, сославшись на то, что не будет раскрывать секретов соперникам.

«ПСЖ» по сумме двух встреч вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом». Финал пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

Как же вырос Сафонов в «ПСЖ»! На наших глазах он пишет большую европейскую сагу.