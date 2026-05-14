Энрике: «Сафонов был невероятен в матче с “Лансом”

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после победы над «Лансом» (2:0) в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Франции оценил игру вратаря Матвея Сафонов. Благодаря этому результату парижская команда гарантировала себе чемпионство в сезоне-2025/26.
"Сегодня Сафонов был невероятен. Сегодня нам пришлось больше обычного обороняться, но если хочешь выигрывать трофеи, нужно уметь доминировать как в атаке, так и в обороне.
Для вас неожиданно, что Матвей стал основным вратарем «ПСЖ». Я же говорю с первого дня сезона, что у меня три вратаря очень высокого уровня. Это мы и показали. Мы начали с Лукасом Шевалье, потом сменили его. И мы, как команда и тренерский штаб, всегда стараемся искать игроков, которые, по нашему мнению, лучше всего подходят для команды. И это имеет значение. В том числе и на позиции вратаря. Нужно быть уверенным в себе, если есть возможность совершенствоваться", — приводит CulturePSG слова Энрике.
За тур до конца сезона парижская команда лидирует в турнирной таблице с 76 очками, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.
