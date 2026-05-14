Сафонов отреагировал на сравнения с Яшиным

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов после победы над «Лансом» (2:0) в перенесенном матче 29-го тура Лиги 1 прокомментировал сравнение его фанатами парижской команды с легендарным советским вратарем Львом Яшиным.
«Насчет сравнения с Яшиным, думаю, что это слишком сказки какие-то. Я думаю, что тут нет места этому сравнению. Люди могут говорить все, что угодно, но я думаю, что сравнивать невозможно», — сказал Сафонов в эфире Okko.
27-летний россиянин в этой встрече сделал 8 сэйвов и был признан лучшим игроком матча.
Благодаря победе над «Лансом» парижская команда гарантировала себе чемпионство в сезоне-2025/26. За тур до конца сезона «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице с 76 очками, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.
