Сафонов отреагировал на сравнения с Яшиным

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов после победы над «Лансом» (2:0) в перенесенном матче 29-го тура Лиги 1 прокомментировал сравнение его фанатами парижской команды с легендарным советским вратарем Львом Яшиным.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов после победы над «Лансом» (2:0) в перенесенном матче 29-го тура Лиги 1 прокомментировал сравнение его фанатами парижской команды с легендарным советским вратарем Львом Яшиным.

«Насчет сравнения с Яшиным, думаю, что это слишком сказки какие-то. Я думаю, что тут нет места этому сравнению. Люди могут говорить все, что угодно, но я думаю, что сравнивать невозможно», — сказал Сафонов в эфире Okko.

27-летний россиянин в этой встрече сделал 8 сэйвов и был признан лучшим игроком матча.

Благодаря победе над «Лансом» парижская команда гарантировала себе чемпионство в сезоне-2025/26. За тур до конца сезона «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице с 76 очками, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.

Сафонов вновь чемпион Франции! Золотой матч «ПСЖ» — один из лучших в карьере Матвея.

Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше