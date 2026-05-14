Слот: «У меня есть все основания полагать, что я останусь тренером “Ливерпуля”»

Ранее сообщалось, что руководство мерсисайдцев рассматривает кандидатуры на замену нидерландскому специалисту.
«Я не думаю, что принимаю это решение самостоятельно.
У меня есть все основания полагать, что я буду тренером “Ливерпуля” в следующем сезоне.
Во-первых, у меня есть контракт с этим клубом. Во-вторых, к этому располагают все обсуждения, которые мы ведем [с руководством]», — цитирует Слота Sky Sports.
За два тура до конца сезона «Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, на 6 очков отставая от идущего третьим «Манчестер Юнайтед».