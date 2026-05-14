Семин считает, что Сафонов внес огромный вклад в чемпионство ПСЖ

Российский голкипер стал двукратным чемпионом Франции по футболу.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российский вратарь Матвей Сафонов внес огромный вклад в победу ПСЖ в чемпионате Франции по футболу. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.

В среду ПСЖ одержал победу со счетом 2:0 над «Лансом» в чемпионате Франции, которая позволила клубу досрочно гарантировать чемпионский титул. Сафонов, ставший двукратным чемпионом страны, отразил восемь ударов по своим воротам и был признан лучшим игроком встречи.

«Конечно, я слежу за ПСЖ, особенно за их матчами в Лиге чемпионов. Я болею за них, потому что там есть наш вратарь Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия, который играл в нашем чемпионате. Сафонов в этом сезоне играл надежно, много выручал команду, и приятно, что вратарь из России сейчас является основным в одной из лучших команд мира», — сказал Семин.

«Вклад Матвея в это чемпионство огромный, потому что, когда вратарь играет надежно, команде психологически легче. Хвича, на мой взгляд, один из лучших полевых игроков команды, он действует очень полезно в атаке и помогает в обороне. Конечно, для ПСЖ победа в чемпионате Франции — это дело привычное, но тем не менее выигрывать турниры всегда приятно», — добавил собеседник агентства.

Ланс
0:2
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
Футбол, Франция, 29-й тур
13.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Боллар-Делелис
Главные тренеры
Пьер Саж
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
29′
Ибраим Мбай
(Дезире Дуэ)
90+3′
Составы команд
Ланс
40
Робин Риссер
25
Пьерр-Исмаэль Ганю
20
Маланг Сарр
14
Маттье Юдоль
8
Мамаду Сангаре
28
Адриен Томассон
6
Самсон Байду
60′
32
Киллиан Антонио
2
Рубен Агилар
85′
5
Андрия Булатович
11
Одсонн Эдуар
61′
9
Аллан Сен-Максимен
19
Абдалла Сима
85′
7
Флориан Сотока
22
Весли Саид
60′
10
Флориан Товен
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
24
Сенни Маюлу
14
Дезире Дуэ
27
Педро Фернандес
6
Илья Забарный
45′
4
Лукас Бералдо
21
Люка Эрнандез
61′
8
Фабиан Руис
87
Жоау Невеш
76′
54
Димитри Люсеа
10
Усман Дембеле
76′
49
Ибраим Мбай
29
Брэдли Барколя
46′
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
72′
9
Гонсалу Рамуш
Статистика
Ланс
ПСЖ
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
25
10
Удары в створ
10
3
Угловые
6
3
Фолы
9
3
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
