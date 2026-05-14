Семин считает, что Сафонов внес огромный вклад в чемпионство ПСЖ

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российский вратарь Матвей Сафонов внес огромный вклад в победу ПСЖ в чемпионате Франции по футболу. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.
В среду ПСЖ одержал победу со счетом 2:0 над «Лансом» в чемпионате Франции, которая позволила клубу досрочно гарантировать чемпионский титул. Сафонов, ставший двукратным чемпионом страны, отразил восемь ударов по своим воротам и был признан лучшим игроком встречи.
«Конечно, я слежу за ПСЖ, особенно за их матчами в Лиге чемпионов. Я болею за них, потому что там есть наш вратарь Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия, который играл в нашем чемпионате. Сафонов в этом сезоне играл надежно, много выручал команду, и приятно, что вратарь из России сейчас является основным в одной из лучших команд мира», — сказал Семин.
«Вклад Матвея в это чемпионство огромный, потому что, когда вратарь играет надежно, команде психологически легче. Хвича, на мой взгляд, один из лучших полевых игроков команды, он действует очень полезно в атаке и помогает в обороне. Конечно, для ПСЖ победа в чемпионате Франции — это дело привычное, но тем не менее выигрывать турниры всегда приятно», — добавил собеседник агентства.
