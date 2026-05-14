Чемпион Швейцарии потерпел позорное поражение, пропустив 8 мячей в домашнем матче

На первой минуте гости вышли вперед благодаря голу нападающего Самюэля Эссенде. Эльмин Растодер сравнял счет на 11-й минуте, а на 13-й оформил дубль. На 26-й Эссенде сравнял, а на 43-й «Янг Бойз» вышли вперед после гола полузащитника Алвина Санчеса. Во втором тайме гости увеличили преимущество благодаря забитым мячам Эссенде (54«), Алана Виржиниуса (64»), Кристиана Фасснахта (68«, 81») и Криса Бедьи (77«). Единственный гол за “Тун” во второй половине встречи забил Леонарде Бертоне на 79-й минуте.
Причем хозяева доигрывали матч в меньшинстве — на 45+3-й минуте был удален защитник Марко Бюрки, а на 76-й красную карточку получил Ян Бамерт.
Это четвертое поражение подряд для «Туна» — команда не выигрывает с 18 апреля.
3 мая «Тун» стал досрочно победителем чемпионата Швейцарии в сезоне-2025/26 за три тура до конца чемпионата. Перед возвращением в Суперлигу команда выступала во втором дивизионе на протяжении пяти сезонов.