Чемпион Швейцарии потерпел позорное поражение, пропустив 8 мячей в домашнем матче

На первой минуте гости вышли вперед благодаря голу нападающего Самюэля Эссенде. Эльмин Растодер сравнял счет на 11-й минуте, а на 13-й оформил дубль. На 26-й Эссенде сравнял, а на 43-й «Янг Бойз» вышли вперед после гола полузащитника Алвина Санчеса. Во втором тайме гости увеличили преимущество благодаря забитым мячам Эссенде (54«), Алана Виржиниуса (64»), Кристиана Фасснахта (68«, 81») и Криса Бедьи (77«). Единственный гол за “Тун” во второй половине встречи забил Леонарде Бертоне на 79-й минуте.