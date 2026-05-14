Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
0
:
Овьедо
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.50
П2
10.00
Футбол. Англия
15.05
Астон Вилла
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.77
П2
2.44
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
3
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Барселона
0
П1
X
П2

Чемпион Швейцарии потерпел позорное поражение, пропустив 8 мячей в домашнем матче

В четверг, 14 мая, чемпион Швейцарии «Тун» разгромно проиграл «Янг Бойз» в домашнем матче 37-го тура местной Суперлиги.

Источник: Getty Images

На первой минуте гости вышли вперед благодаря голу нападающего Самюэля Эссенде. Эльмин Растодер сравнял счет на 11-й минуте, а на 13-й оформил дубль. На 26-й Эссенде сравнял, а на 43-й «Янг Бойз» вышли вперед после гола полузащитника Алвина Санчеса. Во втором тайме гости увеличили преимущество благодаря забитым мячам Эссенде (54«), Алана Виржиниуса (64»), Кристиана Фасснахта (68«, 81») и Криса Бедьи (77«). Единственный гол за “Тун” во второй половине встречи забил Леонарде Бертоне на 79-й минуте.

Причем хозяева доигрывали матч в меньшинстве — на 45+3-й минуте был удален защитник Марко Бюрки, а на 76-й красную карточку получил Ян Бамерт.

Это четвертое поражение подряд для «Туна» — команда не выигрывает с 18 апреля.

3 мая «Тун» стал досрочно победителем чемпионата Швейцарии в сезоне-2025/26 за три тура до конца чемпионата. Перед возвращением в Суперлигу команда выступала во втором дивизионе на протяжении пяти сезонов.