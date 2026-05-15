«Реал» одержал победу над «Овьедо» в матче чемпионата Испании по футболу

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Гонсало Гарсия (44-я минута) и Джуд Беллингем (80).
«Реал», набрав 80 очков, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Ранее команда Альваро Арбелоа потеряла шансы на чемпионство. «Овьедо» с 29 баллами располагается на последней, 20-й строчке. В прошедшем туре «Овьедо» стал первой командой, вылетевшей из высшего испанского дивизиона в Сегунду.
В следующем матче «Реал» 17 мая сыграет в гостях с «Севильей», «Овьедо» в этот же день примет «Алавес».
Футбол, Испания, 36-й тур
14.05.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Бернабеу, 62774 зрителя
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Луис Каррион
Голы
Реал
Гонсало Гарсия
(Браим Диас)
44′
Джуд Беллингем
(Килиан Мбаппе)
80′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
17
Рауль Асенсио
4
Давид Алаба
6
Эдуардо Камавинга
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
64′
2
Даниэль Карвахаль
30
Франко Мастантуоно
77′
38
Сесар Паласиос
21
Браим Диас
77′
42
Даниэль Янез
14
Орельен Тчуамени
64′
5
Джуд Беллингем
16
Гонсало Гарсия
69′
10
Килиан Мбаппе
Овьедо
13
Аарон Эскандель
3
Рахим Альхассейн
5
Альберто Рейна
11
Сантьяго Коломбатто
9
Федерико Виньяс
2
Эрик Байи
4
Давид Костас
22
Начо Видаль
79′
24
Лукас Ахьядо
23
Николас Фонсека
79′
27
Пабло Агудин
7
Ильяс Шайра
55′
8
Санти Касорла
15
Тьяго Фернандес
69′
10
Хайссем Хассан
Статистика
Реал
Овьедо
Удары (всего)
19
9
Удары в створ
7
1
Угловые
4
5
Фолы
7
14
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
