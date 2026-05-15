«Реал» одержал победу над «Овьедо» в матче чемпионата Испании по футболу

«Реал», набрав 80 очков, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Ранее команда Альваро Арбелоа потеряла шансы на чемпионство. «Овьедо» с 29 баллами располагается на последней, 20-й строчке. В прошедшем туре «Овьедо» стал первой командой, вылетевшей из высшего испанского дивизиона в Сегунду.