Голландский защитник «Манчестер Юнайтед» пропустит ЧМ-2026 из-за травмы

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт после травмы спины перенес операцию и вернется в строй не раньше начала сезона 2026/27. Об этом сообщается на сайте английского клуба.
«После тщательной работы над его реабилитацией было принято решение, что корректирующая процедура является наилучшим вариантом действий», — говорится в сообщении.
Де Лигт получил травму еще в ноябре в матче с «Кристал Пэлас». Ожидалось, что он пропустит небольшой срок, но в итоге голландец на поле больше не появлялся. Таким образом, он пропустит чемпионат мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
У Де Лигта 52 матча и два гола в составе сборной Нидерландов. На его счету бронза Евро-2024 и серебро Лиги наций-2019. Нидерланды на ЧМ-2026 попали в группу F с Японией, Швецией и Тунисом.