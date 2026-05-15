Голландский защитник «Манчестер Юнайтед» пропустит ЧМ-2026 из-за травмы

Де Лигт получил травму еще в ноябре в матче с «Кристал Пэлас». Ожидалось, что он пропустит небольшой срок, но в итоге голландец на поле больше не появлялся. Таким образом, он пропустит чемпионат мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.