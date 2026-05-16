«Реал» лишится своего капитана после 13 лет в клубе, пишут СМИ

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Испанский защитник и капитан мадридского «Реала» Дани Карвахаль покинет клуб в статусе свободного агента в летнее трансферное окно, сообщает The Athletic.
По информации издания, руководство «сливочных» приняло решение не продлевать соглашение с 34-летним испанцем, которое рассчитано до конца текущего сезона. Отмечается, что сам игрок уже знает о том, что в клубе на него не рассчитывают.
Ранее СМИ сообщали, что Карвахаль вошел в число игроков, которые не входят в планы возможного нового тренера «Реала» португальца Жозе Моуринью.
Карвахаль является воспитанником «Реала» и выступает в основном составе клуба с лета 2013 года. Всего он сыграл за «сливочных» 449 матчей и забил 14 голов. Вместе с мадридской командой он шесть раз выиграл Лигу чемпионов, четырежды — чемпионат Испании, пять раз — Суперкубок УЕФА, пять трофеев клубного чемпионата мира, два Кубка Испании и четыре Суперкубка страны. Также в его активе 52 матча и один гол в составе сборной Испании, вместе с которой он становился чемпионом Европы в 2024 году и победителем Лиги наций (2023).