«Реал» лишится своего капитана после 13 лет в клубе, пишут СМИ

Карвахаль является воспитанником «Реала» и выступает в основном составе клуба с лета 2013 года. Всего он сыграл за «сливочных» 449 матчей и забил 14 голов. Вместе с мадридской командой он шесть раз выиграл Лигу чемпионов, четырежды — чемпионат Испании, пять раз — Суперкубок УЕФА, пять трофеев клубного чемпионата мира, два Кубка Испании и четыре Суперкубка страны. Также в его активе 52 матча и один гол в составе сборной Испании, вместе с которой он становился чемпионом Европы в 2024 году и победителем Лиги наций (2023).