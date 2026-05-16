«Шанхай» Слуцкого проиграл третий раз в четырех последних матчах в Китае

«Шанхай Шэньхуа», тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, проиграл клубу «Юньнань Юйкунь» со счетом 0:1 в гостевом матче 12-го тура чемпионата Китая по футболу.
Единственный гол забил Оскар Мариту (66-я минута).
На счету «Шанхай Шэньхуа» 11 очков, клуб занимает седьмое место в турнирной таблице. «Юньнань Юйкунь» (16) расположился на пятой строчке.
Девять клубов высшего дивизиона чемпионата Китая начали новый сезон с отрицательным балансом очков. С «Шанхай Шэньхуа» из-за антикоррупционного расследования сняли десять очков.
В следующем туре 20 мая «Шанхай Шэньхуа» примет «Ухань Фри Таунс».
«Шанхай Шэньхуа» в предыдущем сезоне занял второе место в чемпионате Китая и выиграл Суперкубок страны.