Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия М
2
:
Хоффенхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.01
X
16.20
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Байер
0
:
Гамбург
1
Все коэффициенты
П1
4.90
X
2.95
П2
2.25
Футбол. Германия
2-й тайм
Бавария
3
:
Кельн
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
18.00
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Штутгарт
2
Все коэффициенты
П1
74.00
X
14.00
П2
1.05
Футбол. Германия
2-й тайм
Фрайбург
3
:
РБ Лейпциг
1
Все коэффициенты
П1
1.07
X
12.00
П2
66.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Хайденхайм
0
:
Майнц
2
Все коэффициенты
П1
56.00
X
11.50
П2
1.05
Футбол. Германия
2-й тайм
Санкт-Паули
1
:
Вольфсбург
2
Все коэффициенты
П1
19.00
X
4.50
П2
1.30
Футбол. Германия
2-й тайм
Унион Б
3
:
Аугсбург
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
18.50
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Вердер
0
:
Боруссия Д
1
Все коэффициенты
П1
22.00
X
5.25
П2
1.25
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.30
П2
3.77
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
5
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Факел
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Родина
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

«Шанхай» Слуцкого проиграл третий раз в четырех последних матчах в Китае

«Шанхай Шэньхуа» с минимальным счетом уступил «Юньнань Юйкунь» и остался на седьмом месте в турнирной таблице.

«Шанхай Шэньхуа», тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, проиграл клубу «Юньнань Юйкунь» со счетом 0:1 в гостевом матче 12-го тура чемпионата Китая по футболу.

Единственный гол забил Оскар Мариту (66-я минута).

На счету «Шанхай Шэньхуа» 11 очков, клуб занимает седьмое место в турнирной таблице. «Юньнань Юйкунь» (16) расположился на пятой строчке.

Девять клубов высшего дивизиона чемпионата Китая начали новый сезон с отрицательным балансом очков. С «Шанхай Шэньхуа» из-за антикоррупционного расследования сняли десять очков.

В следующем туре 20 мая «Шанхай Шэньхуа» примет «Ухань Фри Таунс».

«Шанхай Шэньхуа» в предыдущем сезоне занял второе место в чемпионате Китая и выиграл Суперкубок страны.