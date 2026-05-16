«Санкт-Паули» и «Хайденхайм» вылетели из Бундеслиги, «Вольфсбург» сыграет в стыках

Последнюю строчку занял «Санкт-Паули», проигравший дома «Вольфсбургу» (1:3), который, заняв 16-е место, сыграет в переходных матчах за право выступать в Бундеслиге в следующем сезоне.
Еще одной командой, которая напрямую вылетела во Вторую Бундеслигу, стал «Хайденхайм».
Футбол, Германия, 34-й тур
16.05.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Миллернтор
Главные тренеры
Александр Блессин
Дитер Хеккинг
Голы
Санкт-Паули
Абдули Сисей
(Коннор Меткалф)
57′
Вольфсбург
Константинос Кулиеракис
(Кристиан Эриксен)
37′
Никола Василь
64′
Дженан Пейчинович
80′
Нереализованные пенальти
Вольфсбург
Кристиан Эриксен
77′
Составы команд
Санкт-Паули
22
Никола Василь
15
Томоя Андо
5
Хауке Валь
11
Аркадиуш Пырка
23
Луис Оппи
16
Джоэл Чима Фудзита
90+5′
19
Мартейн Карс
25
Адам Джвигала
77′
26
Рики-Джейд Джонс
24
Коннор Меткалф
90′
20
Матиас Расмуссен
7
Джэксон Ирвайн
90′
18
Таити Хара
27
Андреа Унтонджи
46′
9
Абдули Сисей
88′
Вольфсбург
1
Камиль Грабара
6
Жанюэль Белосян
4
Константинос Кулиеракис
3
Денис Вавро
26
Саэль Кумбеди
21
Йоаким Меле
5
Вини Соуза
18′
32
Маттиас Сванберг
67′
31
Янник Герхардт
24
Кристиан Эриксен
90′
10
Ловро Майер
11
Адам Дагим
33′
88′
7
Кенто Сиогаи
90+4′
17
Дженан Пейчинович
90′
9
Мохамед Амура
Статистика
Санкт-Паули
Вольфсбург
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
11
19
Удары в створ
2
10
Угловые
8
9
Фолы
6
9
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
