Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Торпедо
0
:
Енисей
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.35
П2
3.90
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
4
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Вольфсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
5
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Факел
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Родина
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

«Унион» под руководством женщины-тренера разгромил «Аугсбург» в последнем туре Бундеслиги

В субботу, 16 мая, «Унион» разгромил «Аугсбург» в матче 34-го тура Бундеслиги. Встреча прошла на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» и завершилась со счетом 4:0.

Источник: Getty Images

На 10-й минуте вперед берлинскую команду вывел полузащитник Андрей Илич. На 42-й серб оформил дубль. На 54-й до разгрома довел Андраш Шефер. На 89-й итоговый счет установил Чжон Ву Ен.

Это вторая победа Мари-Луизе Эты на посту главного тренера «Униона» после назначения в апреле. 10 мая берлинская команда обыграла «Майнц» со счетом 3:1. 34-летняя немка стала первым тренером-женщиной с победой в топ-5 ведущих национальных чемпионатах.

Всего после назначения Эты «Унион» одержал две победы, потерпел два поражения и один раз сыграл вничью.

По итогам встречи «Аугсбург» завершил сезон на девятом месте в турнирной таблице Бундеслиги с 43 очками. «Унион» финишировал 11-м с 39 баллами.

Унион Б
4:0
Первый тайм: 2:0
Аугсбург
Футбол, Германия, 34-й тур
16.05.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Ан дер Альтен Ферстерай
Главные тренеры
Мари-Луизе Эта
Сандро Вагнер
Голы
Унион Б
Андрей Илич
(Андраш Шефер)
10′
Андрей Илич
(Оливер Берк)
42′
Андраш Шефер
(Ливан Бурджу)
54′
Чон У Ен
89′
Составы команд
Унион Б
25
Карл Клаус
15
Том Роте
5
Данило Дуки
4
Диогу Лейте
13
Андраш Шефер
6
Алеша Кемляйн
70′
28
Кристофер Триммель
26′
64′
18
Йосип Юранович
7
Оливер Берк
24′
86′
14
Леопольд Кверфельд
9
Ливан Бурджу
71′
21
Тим Скарке
10
Ильяс Анса
65′
11
Чон У Ен
23
Андрей Илич
86′
30
Дмитрий Богданов
Аугсбург
1
Финн Дамен
16
Седрик Цезигер
6
Джеффри Гауэлеу
19
Робин Фелльхауэр
32
Фабиан Ридер
30
Антон Каде
5
Крислен Матсима
61′
3
Мадс Педерсен
27
Мариус Вольф
61′
40
Ноакай Бэнкс
38
Михаэль Грегорич
77′
39
Ученна Огунду
14
Янник Кайтель
55′
4
Хан-Ноа Массенго
63′
36
Мерт Кемюр
55′
21
Родригу Рибейру
Статистика
Унион Б
Аугсбург
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
17
11
Удары в створ
9
1
Угловые
4
9
Фолы
6
7
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Патрик Иттрих
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти