«Унион» под руководством женщины-тренера разгромил «Аугсбург» в последнем туре Бундеслиги

Это вторая победа Мари-Луизе Эты на посту главного тренера «Униона» после назначения в апреле. 10 мая берлинская команда обыграла «Майнц» со счетом 3:1. 34-летняя немка стала первым тренером-женщиной с победой в топ-5 ведущих национальных чемпионатах.