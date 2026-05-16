«Унион» под руководством женщины-тренера разгромил «Аугсбург» в последнем туре Бундеслиги

На 10-й минуте вперед берлинскую команду вывел полузащитник Андрей Илич. На 42-й серб оформил дубль. На 54-й до разгрома довел Андраш Шефер. На 89-й итоговый счет установил Чжон Ву Ен.
Это вторая победа Мари-Луизе Эты на посту главного тренера «Униона» после назначения в апреле. 10 мая берлинская команда обыграла «Майнц» со счетом 3:1. 34-летняя немка стала первым тренером-женщиной с победой в топ-5 ведущих национальных чемпионатах.
Всего после назначения Эты «Унион» одержал две победы, потерпел два поражения и один раз сыграл вничью.
По итогам встречи «Аугсбург» завершил сезон на девятом месте в турнирной таблице Бундеслиги с 43 очками. «Унион» финишировал 11-м с 39 баллами.
Мари-Луизе Эта
Сандро Вагнер
Андрей Илич
(Андраш Шефер)
10′
Андрей Илич
(Оливер Берк)
42′
Андраш Шефер
(Ливан Бурджу)
54′
Чон У Ен
89′
25
Карл Клаус
15
Том Роте
5
Данило Дуки
4
Диогу Лейте
13
Андраш Шефер
6
Алеша Кемляйн
70′
28
Кристофер Триммель
26′
64′
18
Йосип Юранович
7
Оливер Берк
24′
86′
14
Леопольд Кверфельд
9
Ливан Бурджу
71′
21
Тим Скарке
10
Ильяс Анса
65′
11
Чон У Ен
23
Андрей Илич
86′
30
Дмитрий Богданов
1
Финн Дамен
16
Седрик Цезигер
6
Джеффри Гауэлеу
19
Робин Фелльхауэр
32
Фабиан Ридер
30
Антон Каде
5
Крислен Матсима
61′
3
Мадс Педерсен
27
Мариус Вольф
61′
40
Ноакай Бэнкс
38
Михаэль Грегорич
77′
39
Ученна Огунду
14
Янник Кайтель
55′
4
Хан-Ноа Массенго
63′
36
Мерт Кемюр
55′
21
Родригу Рибейру
Главный судья
Патрик Иттрих
(Германия)
