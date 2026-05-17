Моуринью подтвердил, что его агент ведет переговоры с «Реалом»: «Мне нужно время, чтобы принять решение»

«Единственное конкретное предложение, которое у меня есть на руках, — это предложение от “Бенфики”, которое я еще не видел. Я не разговаривал с Флорентино Пересом или руководством “Реала”, но я не глупец: между клубом и Жорже есть контакты, которые на следующей неделе превратятся в контакты со мной. Это неделя, во время которой я должен решить свое будущее и будущее “Бенфики”. Очевидно, мне есть о чем подумать.



Я еще не видел контракт, предложенный “Бенфикой”. Жорже Мендеш сказал мне, что это очень хороший контракт, и если я не останусь, то это никак не связано с тем, что мы не попали в Лигу чемпионов. Лига Европы — не тот турнир, в котором хочет участвовать “Бенфика”, но у клуба есть все условия, чтобы выиграть Лигу Европы, чего нельзя сказать о Лиге чемпионов.



Моё будущее решится на этой неделе. Мне нужно время, чтобы принять решение», — цитирует 63-летнего Моуринью SIC Notícias.