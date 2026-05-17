Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
0
:
Ноттингем Форест
0
Конфликт Златана с Аллегри, протесты фанатов и провальные результаты. «Милан» разваливается на глазах

Что пошло не так?

Источник: Reuters

«Милан» проваливает концовку сезона. Россонери большую часть кампании уверенно шли в тройке лидеров, но в 10 последних матчах чемпионата набрали всего 11 очков и откатились на четвертую строчку в таблице Серии А. Идущую следом «Рому» «Милан» опережает лишь по дополнительным показателям, и если так продолжится дальше, клуб рискует пролететь мимо Лиги чемпионов.

Фанаты россонери вышли на улицы и требуют, чтобы генеральный директор Джорджио Фурлани подал в отставку. Будущее Массимилиано Аллегри и спортивного директора Игли Таре тоже под вопросом. Рассказываем, что творится внутри одного из самых известных клубов Европы, который никак не может обрести стабильность.

Причины недовольства и акции на матчах

Уже не первый месяц ходят слухи о том, что в «Милане» что-то идет не так. И самым показательным индикатором тут являются результаты команды. С начала апреля на счету «Милана» всего одна победа в чемпионате.

Недовольные болельщики быстро нашли виновного и пошли в атаку на клубного гендиректора. Все началось с петиции, призывающей Джорджио Фурлани уйти в отставку. Ее создали 6 мая, и за это время она набрала уже свыше 50 тысяч подписей. Видимо, эту фишку тифози подсмотрели у поклонников «Реала».

Развитие история получила уже непосредственно на футболе. Перед матчем 36-го тура против «Аталанты» болельщики устроили шествие, держа в руках полотно с надписью «Фурлани, вали отсюда!» А на самой игре выстроились на трибуне в послание «Фурлани — аут». Сам функционер ответил улыбкой, чем еще больше подогрел ненависть в свой адрес.

Это уже не первый случай подобной агрессии в адрес Фурлани. Баннеры с призывом уйти в отставку появляются почти каждое межсезонье или накануне него. В 2023-м генеральному директору, по его же словам, даже пригрозили расправой из-за продажи Сандро Тонали в «Ньюкасл».

Разумеется, все эти действия продиктованы не только результатами команды в последние два сезона. Одна из главных претензий к Фурлани — увольнение Паоло Мальдини с поста технического директора летом 2023 года. Паоло не был согласен с предложенным руководством планом развития клуба. Уход легенды стал серьезным прецедентом для фанатского сообщества «Милана». Хотя решение о его увольнении принимал не Фурлани, а владелец клуба Джерри Кардинале, гневные отзывы получили оба.

И если история с Мальдини уже подутихла, то трансферная политика боссов красно-черных стала постоянным объектом для критики. Именно в этом и кроется ключевая претензия фанатов. Им не нравится излишний акцент на прибыль. Купить подешевле, продать подороже — вот главный девиз Фурлани и компании.

«[После скудетто четыре года назад] команда нуждалась лишь в нескольких сильных игроках международного уровня, чтобы сделать следующий шаг, — говорится в петиции фанатов. — Однако ее полностью разрушила группа неспособных и некомпетентных руководителей во главе с Джорджио Фурлани, который сегодня стоит посреди руин провала, им же организованного. Это очевидно для всех — кроме тех, кому выгодно сохранять текущее положение дел. Владельцы видят “Милан” исключительно как финансовый проект, где все строится вокруг доходов и прибыли, при этом позорно попирая историю клуба и амбиции, которыми всегда жили его болельщики».

Интересно, что в той же петиции болельщики выказывают доверие главному тренеру Массимилиано Аллегри и спортивному директору Игли Таре. Но и их позиции не являются незыблемыми. Еще в начале апреля появились первые слухи о возможном конфликте Аллегри с советником клуба Златаном Ибрагимовичем. Как сообщали итальянские СМИ, разногласия начались во второй половине сезона. Одной из причин называется вмешательство шведа в командные дела. По данным Corriere della Sera, Ибра начал звонить Рафаэлу Леау и Юссуфу Фофана с советами по игре и тактическим нюансам. Аллегри эти действия не понравились, и он запретил Златану появляться в раздевалке команды. С тех пор отношения между ними находятся в статусе холодной войны.

Кто покинет клуб?

На фоне акций болельщиков, разумеется, уже начали появляться слухи о возможных изменениях в клубной структуре. Первым под прицел инсайдеров попал Игли Таре. О его будущем уходе первым сообщил знаменитый инсайдер Николо Скира, а позже эту информацию подтвердил не менее известный Фабрицио Романо. Судя по всему, албанец действительно покинет клуб летом из-за разногласий с Фурлани.

В зоне риска находится и главный тренер «Милана». Corriere dello Sport пишет, что Аллегри может уйти даже в случае выхода в Лигу чемпионов. Среди причин фигурируют конфликт с Ибрагимовичем и недовольство руководством. Впрочем, Массимилиано могут и уволить, если он не выполнит задачу на сезон закончить чемпионат в топ-4.

Кресло под самим Фурлани тоже активно шатается. На радость фанатам «Милана», уход Джорджио — вполне реальная перспектива. Calciomercato пишет, что тучи над будущим Фурлани в клубе начинают сгущаться, и причиной стали как раз протесты болельщиков. Потому пока вообще непонятно, кто победит и сохранит свой пост в этой кабинетной борьбе. Calciomercato пишет, что все решится в ближайшие недели.

Как бы ни развернулись все перестановки внутри «Милана», на пользу клубу в моменте это явно не идет. После провала в прошлом сезоне команде необходимо было показать результат и обрести стабильность. И если в первой части сезона наблюдался определенный прогресс, то сейчас команда находится на грани развала. Рыба гниет с головы, так что неудивительно, что вражда внутри управленческих офисов отразилась на результатах. Главный вопрос: что предпримут американские владельцы дальше? Продолжат ли нынешний курс или летом «Милан» ждет глобальная перестройка?

