Дубль Манчини принес победу «Роме» над «Лацио»

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
Дублем в составе римлян отметился Джанлука Манчини (40-я, 66-я).
Также на 70-й минуте были удалены защитник «Ромы» Уэсли и полузащитник «Лацио» Николо Ровелла.
На данный момент «Рома» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Серии А с 70 очками, а «Лацио» располагается на девятой позиции, имея в своем активе 51 очко.
Футбол, Италия, 37-й тур
17.05.2026, 13:00 (МСК UTC+3)
Олимпийский
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Маурицио Сарри
Голы
Рома
Джанлука Манчини
40′
Джанлука Манчини
66′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
22
Марио Эрмосо
42′
19
Зеки Челик
43
Уэсли Винисиус
70′
4
Брайан Кристанте
8
Нейл Эль-Айнауи
23
Джанлука Манчини
83′
24
Ян Циолковски
5
Эван Н`Дика
37′
2
Девайн Ренч
14
Дониэлл Мален
83′
18
Матиас Соуле
21
Пауло Дибала
88′
9
Артем Довбик
61
Никколо Пизилли
46′
92
Стефан Эль-Шаарави
85′
Лацио
55
Алессио Фурланетто
17
Нуну Тавареш
64′
26
Тома Башич
6
Никола Ровелла
70′
34
Марио Хила
25
Оливер Провстгор
77
Адам Марушич
79′
29
Мануэль Лаццари
24
Кеннет Тэйлор
21′
62′
7
Фисайо Деле-Баширу
19
Булай Диа
62′
27
Даниэль Мальдини
22
Маттео Канчельери
42′
71′
18
Густав Исаксен
14
Тиджани Нослин
79′
9
Родригес Педро
Статистика
Рома
Лацио
Желтые карточки
2
3
Красные карточки
1
1
Удары (всего)
16
6
Удары в створ
7
2
Угловые
8
3
Фолы
15
17
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Фабио Мареска
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти