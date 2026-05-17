«Комо» Фабрегаса обыграл «Парму» в предпоследнем туре Серии А

Решающий гол забил защитник хозяев Альберто Морено на 58-й минуте. Итоговый счет — 1:0 в пользу команды Сеска Фабрегаса.
Теперь «Комо» делит 5−6-е места в таблице Серии А (68 очков), а «Парма» осталась на 13-й строчке (42 балла).
Футбол, Италия, 37-й тур
17.05.2026, 13:00 (МСК UTC+3)
Giuseppe Sinigaglia
Главные тренеры
Сеск Фабрегас
Карлос Куэста
Голы
Комо
Альберто Морено
58′
Составы команд
Комо
1
Жан Бюте
18
Альберто Морено
65′
38
Ассане Диао
14
Хакобо Рамон
88′
33
Лукас Да Кунья
23
Максимо Перроне
77
Игнас ван дер Бремпт
71′
28
Иван Смолчич
6
Максанс Какере
53′
17
Хесус Родригес
20
Мартин Батурина
82′
34
Диегу Карлос
11
Анастасиос Дувикас
82′
8
Сержи Роберто
2
Марк-Оливер Кемпф
82′
7
Альваро Мората
Парма
31
Дзион Судзуки
39
Алессандро Чиркати
5
Лаутаро Валенти
37
Мариано Троило
15
Энрико Дель Прато
16
Мандела Кейта
9
Матео Пельегрино
29
Франко Карбони
71′
14
Эмануэле Валери
41
Ханс Николусси Кавилья
71′
8
Науэль Эстевес
24
Кристиан Ордоньес
71′
22
Оливер Серенсен
7
Габриэл Стрефецца
59′
23
Неста Эльфеге
85′
76
Даниэль Миколаевски
Статистика
Комо
Парма
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
23
2
Удары в створ
7
2
Угловые
15
2
Фолы
10
14
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Лука Дзуфферли
(Италия)
