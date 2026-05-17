«Милан» на выезде обыграл «Дженоа» в Серии А

У гостей отличились Кристофер Нкунку с пенальти (50-я минута) и Закари Атекаме (81-я). У хозяев единственный гол забил Йохан Васкес (86-я).
«Милан» набрал 70 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дженоа» с 41 очком идет на 14-й строчке.
В другом матче 37-го тура «Комо» на своем поле победил «Парму» со счетом 1:0. Единственный гол на 58-й минуте забил защитник хозяев Альберто Морено.
«Комо» набрал 68 очков и занимает пятое место, «Парма» с 42 очками — на 13-й строчке.
Футбол, Италия, 37-й тур
17.05.2026, 13:00 (МСК UTC+3)
Луиджи Феррарис
Главные тренеры
Даниэле Де Росси
Массимилиано Аллегри
Голы
Дженоа
Хоан Васкес
86′
Милан
Кристофер Нкунку
50′
Закари Атекаме
81′
Составы команд
Дженоа
16
Юстин Бейло
48′
77
Микаэль Эллертссон
22
Хоан Васкес
32
Мортен Френдруп
17
Руслан Малиновский
27
Алессандро Маркандалли
34
Себастьян Отоа
9
Витинья
63′
4
Аморим
90′
3
Аарон Мартин
29
Лоренцо Коломбо
85′
18
Калеб Экубан
8
Томмазо Бальданци
64′
21
Джефф Эхатор
Милан
16
Майк Меньян
31
Страхиня Павлович
46
Маттео Габбиа
63′
24
Закари Атекаме
33
Давиде Бартесаги
12
Адриен Рабьо
23
Фикайо Томори
72′
76′
5
Кони де Винтер
30
Ардон Яшари
85′
8
Рубен Лофтус-Чик
19
Юссуф Фофана
68′
4
Самуэле Риччи
86′
7
Сантьяго Хименес
68′
9
Никлас Фюллкруг
18
Кристофер Нкунку
76′
11
Кристиан Пулишич
Статистика
Дженоа
Милан
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
11
8
Удары в створ
2
6
Угловые
4
4
Фолы
8
19
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Симоне Соцца
(Италия)
