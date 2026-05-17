«Фиорентина» переиграла «Ювентус» в матче чемпионата Италии

Встреча в Турине завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отметились Cher Ndour (34) и Роландо Мандрагора (83). При этом с 72-й минуты «Фиорентина» играла в меньшинстве — прямую красную карточку получил футболист Лука Раньери.