«Фиорентина» переиграла «Ювентус» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. «Ювентус» дома проиграл «Фиорентине» в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Турине завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отметились Cher Ndour (34) и Роландо Мандрагора (83). При этом с 72-й минуты «Фиорентина» играла в меньшинстве — прямую красную карточку получил футболист Лука Раньери.
В следующей игре «бьянконери» 24-го мая встретится с «Торино», а «Фиорентина» в этот же день сыграет с «Аталантой».
Футбол, Италия, 37-й тур
17.05.2026, 13:00 (МСК UTC+3)
Алльянц
Главные тренеры
Лучано Спаллетти
Паоло Ваноли
Голы
Фиорентина
Чер Ндур
34′
Роландо Мандрагора
83′
Составы команд
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
22
Уэстон Маккенни
9
Душан Влахович
3
Бремер
45′
5
Мануэль Локателли
27
Андреа Камбьясо
69′
19
Кефрен Тюрам
7
Франсишку Консейсау
69′
11
Эдон Жегрова
10
Кенан Йылдыз
90′
21
Фабио Миретти
6
Ллойд Келли
81′
4
Федерико Гатти
8
Тен Копмейнерс
46′
13
Жереми Бога
Фиорентина
43
Давид де Хеа
2
Додо
27
Чер Ндур
91
Роберто Пикколи
19
Манор Соломон
5
Марин Понграчич
22′
21
Робин Гозенс
74′
62
Луис Бальбо
4
Марко Брешанини
64′
15
Пьетро Комуццо
44
Николо Фаджоли
64′
8
Роландо Мандрагора
65
Фабиано Паризи
32′
17
Джек Харрисон
85′
6
Лука Раньери
64′
10
Альберт Гудмундссон
90′
Статистика
Ювентус
Фиорентина
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
26
10
Удары в створ
9
4
Угловые
6
2
Фолы
16
12
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
