«Алтай» обыграл «Кызылжар» и одержал первую победу в сезоне КПЛ

Матч прошел на стадионе «Карасай» в Петропавловске и завершился поражением хозяев поля со счетом — 1:2.
Все голы были забиты в концовке встречи. Счет на 84-й минуте открыл нигерийский защитник гостей Самюэль Одеоибо. Ко второй компенсированной минуте петропавловцы смогли отыграться усилиями камерунского нападающего Стефана Бахокена. Точку в матче поставил казахстанский защитник «Алтая» Досжан Кенжегулов, который принес своей команде первую победу в сезоне.
После десяти туров усть-каменогорский клуб набрал восемь очков и располагается на 12-м месте в чемпионате Казахстана.
«Кызылжар» же с 11 баллами находится на 10-й строчке турнирной таблицы КПЛ.
