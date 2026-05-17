Бруну Фернандеш отдал 20 голевых передач за сезон в АПЛ и повтоил рекорд Анри и Де Брейне

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отметился голевой передачей в матче 37-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест».
Он ассистировал на 76-й минуте Брайану Мбемо.
На счету 31-летнего хавбека стало 20 результативных передач в этом сезоне чемпионата Англии.
Ранее такого показателя добивались только Тьерри Анри в сезоне-2002/03 и Кевин Де Брейне в сезоне-2019/20.