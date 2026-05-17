«Манчестер Юнайтед» победил «Ноттингем» и занял третье место в АПЛ

Матч прошел на стадионе «Олд Траффорд».
За «МЮ» голы забили Люк Шоу, Матеус Кунья и Брайан Мбемо. В составе «Ноттингема» отличились Морату и Морган Гиббс-Уайт.
Полузащитник Бруну Фернандеш сделал 20-ю голевую передачу в сезоне АПЛ-2025/26 и повторил рекорд Тьерри Анри и Кевина де Брейне.
«Манчестер Юнайтед» с 68 очками занял третье место в турнирной таблице АПЛ и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов-2026/27. «Ноттингем» (43 очка) располагается на 16-й строчке.
В последнем туре АПЛ 24 мая «красные дьяволы» сыграют с «Брайтоном», а «лесники» примут «Борнмут».
Футбол, Англия, Тур 37
17.05.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Олд Траффорд
Главные тренеры
Майкл Кэррик
Витор Перейра
Голы
Манчестер Юнайтед
Люк Шоу
5′
Матеус Кунья
55′
Брайан Мбемо
(Бруну Фернандеш)
76′
Ноттингем Форест
Морату
(Эллиот Андерсон)
53′
Морган Гиббс-Уайт
(Эллиот Андерсон)
78′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
2
Диогу Далот
23
Люк Шоу
90+3′
16
Амад Диалло
8
Бруну Фернандеш
5
Харри Магуайр
6
Лисандро Мартинес
37
Кобби Майну
10
Матеус Кунья
80′
13
Патрик Доргу
19
Брайан Мбемо
80′
11
Джошуа Зиркзе
18
Каземиру
78′
81′
7
Мэйсон Маунт
Ноттингем Форест
26
Матц Селс
3
Неко Уильямс
10
Морган Гиббс-Уайт
31
Никола Миленкович
4
Морату
8
Эллиот Андерсон
90+4′
25
Лука Нец
84′
23
Жаир Кунья
21
Омари Хатчинсон
70′
6
Ибраим Сангаре
16
Николас Домингес
70′
9
Тайво Авонийи
19
Игор Жезус
84′
24
Джеймс Макэйти
11
Крис Вуд
70′
29
Дилан Баква
Статистика
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
29
11
Удары в створ
8
4
Угловые
7
6
Фолы
11
5
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Солсбери
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти