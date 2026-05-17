«Манчестер Юнайтед» победил «Ноттингем» и занял третье место в АПЛ

Футбол. Англия
1-й тайм
Брентфорд
0
:
Кристал Пэлас
1
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.00
П2
4.50
Футбол. Англия
1-й тайм
Эвертон
0
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.65
П2
5.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Лидс
0
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.45
П2
2.12
Футбол. Англия
1-й тайм
Вулверхэмптон
0
:
Фулхэм
0
Все коэффициенты
П1
4.33
X
3.80
П2
1.92
Футбол. Италия
2-й тайм
Интер
1
:
Верона
0
Все коэффициенты
П1
1.60
X
7.25
П2
29.00
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ростов
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
9.75
X
5.00
П2
1.40
Футбол. Премьер-лига
18:00
Краснодар
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.24
X
7.40
П2
12.50
Футбол. Премьер-лига
18:00
Крылья Советов
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.60
П2
3.10
Футбол. Премьер-лига
18:00
ЦСКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.86
X
3.85
П2
2.37
Футбол. Премьер-лига
18:00
Рубин
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.46
П2
3.55
Футбол. Премьер-лига
18:00
Балтика
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.40
П2
2.97
Футбол. Премьер-лига
18:00
Динамо Мх
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.54
П2
2.00
Футбол. Премьер-лига
18:00
Сочи
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.77
П2
2.23
Футбол. Италия
19:00
Аталанта
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.09
П2
4.60
Футбол. Англия
19:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.90
П2
3.11
Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.30
П2
3.53
Футбол. Испания
20:00
Атлетико
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.14
П2
4.60
Футбол. Испания
20:00
Эльче
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.01
П2
3.70
Футбол. Испания
20:00
Леванте
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.50
П2
3.65
Футбол. Испания
20:00
Осасуна
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.21
X
2.90
П2
4.37
Футбол. Испания
20:00
Овьедо
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.38
П2
2.02
Футбол. Испания
20:00
Райо Вальекано
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.72
П2
3.68
Футбол. Испания
20:00
Реал Сосьедад
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.42
П2
3.27
Футбол. Испания
20:00
Севилья
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.62
П2
2.21
Футбол. Италия
21:45
Кальяри
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.13
П2
3.45
Футбол. Италия
21:45
Сассуоло
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.27
П2
2.79
Футбол. Италия
21:45
Удинезе
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.25
П2
3.05
Футбол. Франция
22:00
Брест
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.79
П2
4.30
Футбол. Франция
22:00
Лилль
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.11
П2
8.00
Футбол. Франция
22:00
Лорьян
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.54
П2
2.66
Футбол. Франция
22:00
Лион
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.30
П2
4.50
Футбол. Франция
22:00
Марсель
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.10
П2
3.53
Футбол. Франция
22:00
Нант
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.56
П2
2.65
Футбол. Франция
22:00
Ницца
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
22:00
Париж
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.92
X
4.76
П2
1.61
Футбол. Франция
22:00
Страсбур
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.15
П2
2.11
Футбол. Испания
22:15
Барселона
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
1.36
X
6.44
П2
8.50
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Наполи
3
П1
X
П2

«Манчестер Юнайтед» победил «Ноттингем» и занял третье место в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Ноттингем Форест» в 37-м туре чемпионата Англии — 3:2.

Источник: Getty Images

Матч прошел на стадионе «Олд Траффорд».

За «МЮ» голы забили Люк Шоу, Матеус Кунья и Брайан Мбемо. В составе «Ноттингема» отличились Морату и Морган Гиббс-Уайт.

Полузащитник Бруну Фернандеш сделал 20-ю голевую передачу в сезоне АПЛ-2025/26 и повторил рекорд Тьерри Анри и Кевина де Брейне.

«Манчестер Юнайтед» с 68 очками занял третье место в турнирной таблице АПЛ и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов-2026/27. «Ноттингем» (43 очка) располагается на 16-й строчке.

В последнем туре АПЛ 24 мая «красные дьяволы» сыграют с «Брайтоном», а «лесники» примут «Борнмут».

Манчестер Юнайтед
3:2
Первый тайм: 1:0
Ноттингем Форест
Футбол, Англия, Тур 37
17.05.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Олд Траффорд
Главные тренеры
Майкл Кэррик
Витор Перейра
Голы
Манчестер Юнайтед
Люк Шоу
5′
Матеус Кунья
55′
Брайан Мбемо
(Бруну Фернандеш)
76′
Ноттингем Форест
Морату
(Эллиот Андерсон)
53′
Морган Гиббс-Уайт
(Эллиот Андерсон)
78′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
2
Диогу Далот
23
Люк Шоу
90+3′
16
Амад Диалло
8
Бруну Фернандеш
5
Харри Магуайр
6
Лисандро Мартинес
37
Кобби Майну
10
Матеус Кунья
80′
13
Патрик Доргу
19
Брайан Мбемо
80′
11
Джошуа Зиркзе
18
Каземиру
78′
81′
7
Мэйсон Маунт
Ноттингем Форест
26
Матц Селс
3
Неко Уильямс
10
Морган Гиббс-Уайт
31
Никола Миленкович
4
Морату
8
Эллиот Андерсон
90+4′
25
Лука Нец
84′
23
Жаир Кунья
21
Омари Хатчинсон
70′
6
Ибраим Сангаре
16
Николас Домингес
70′
9
Тайво Авонийи
19
Игор Жезус
84′
24
Джеймс Макэйти
11
Крис Вуд
70′
29
Дилан Баква
Статистика
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
29
11
Удары в створ
8
4
Угловые
7
6
Фолы
11
5
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Солсбери
(Англия)
