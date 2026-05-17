«Эльферсберг» впервые в истории сыграет в Бундеслиге

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Футбольный клуб «Эльферсберг» из города Шпизен-Эльферсберг обыграл «Пройссен Мюнстер» и завоевал прямую путевку в Бундеслигу по итогам сезона во втором по силе дивизионе чемпионата Германии.
В матче последнего тура второй Бундеслиги «Эльферсберг» одержал победу со счетом 3:0 и занял второе место, набрав 62 очка. Ранее первое место в чемпионате и прямую путевку в Бундеслигу обеспечил себе «Шальке», набравший 70 очков.
Третье место, дающее право на участие в стыковых матчах, занял «Падерборн» (62 очка). В двухматчевом противостоянии с ним поборется ставший 16-м в Бундеслиге «Вольфсбург».
«Эльферсберг» в следующем сезоне впервые сыграет в Бундеслиге.