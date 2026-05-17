«Эльферсберг» впервые в истории сыграет в Бундеслиге

В матче последнего тура второй Бундеслиги «Эльферсберг» одержал победу со счетом 3:0 и занял второе место, набрав 62 очка. Ранее первое место в чемпионате и прямую путевку в Бундеслигу обеспечил себе «Шальке», набравший 70 очков.