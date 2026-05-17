«Интер» не смог обыграть предпоследнюю команду Серии А

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Миланский «Интер» сыграл вничью с «Вероной» в своем заключительном домашнем матче сезона в рамках 37-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла в воскресенье в Милане и завершилась со счетом 1:1. Автоголом отметился фарерский защитник «Вероны» Андриас Эдмундссон (47-я минута), у гостей отличился Кирон Боуи (90+1).
«Интер» (86 очков) ранее досрочно обеспечил себе 21-е чемпионство в Серии А. «Верона» (21), лишившаяся шансов на выживание, занимает предпоследнюю, 19-ю строчку.
В заключительном туре «Интер» в гостях сыграет с «Болоньей» 24 мая. В тот же день «Верона» примет «Рому».
Футбол, Италия, 37-й тур
17.05.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Кристиан Киву
Паоло Саммарко
Голы
Интер
Андриас Эдмундссон
47′
Верона
Кирон Боуи
90+1′
Составы команд
Интер
15
Франческо Ачерби
6
Стефан де Врей
11
Луис Энрике
30
Карлос Аугусту
8
Петар Сучич
22
Генрих Мхитарян
1
Янн Зоммер
81′
12
Раффаэле Ди Дженнаро
36
Маттео Дармиан
64′
32
Федерико Димарко
17
Анди Диуф
64′
7
Петр Зелиньски
14
Анж-Йоан Бонни
64′
94
Франческо Эспозито
10
Лаутаро Мартинес
75′
48
Маттиа Москони
Верона
1
Лоренцо Монтипо
5
Андриас Эдмундссон
63
Роберто Гальярдини
89′
15
Виктор Нельссон
6
Николас Валентини
61′
18
Кирон Боуи
7
Рафик Бельгали
61′
11
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
3
Мартин Фресе
81′
12
Домагой Брадарич
4
Санди Ловрич
84′
90
Иоан Вермешан
24
Антуан Бернед
46′
21
Абду Арруи
10
Томаш Суслов
61′
9
Амин Сарр
Статистика
Интер
Верона
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
17
14
Удары в створ
6
5
Угловые
10
2
Фолы
9
12
Судейская бригада
Главный судья
Андреа Кальцавара
(Италия)
