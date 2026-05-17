Захарян впервые с марта сыграет за «Реал Сосьедад»

МАДРИД, 17 мая. /ТАСС/. Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вошел в стартовый состав команды на матч предпоследнего, 37-го тура чемпионата Испании по футболу против «Валенсии». Об этом сообщает пресс-служба «Реал Сосьедад».
Встреча начнется в 20:00 мск. Захарян не появлялся на поле с 20 марта, когда вышел на замену в игре с «Вильярреалом» (1:3).
Захаряну 22 года, в текущем сезоне он забил 1 мяч в 20 матчах в разных турнирах. Полузащитник выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В текущем сезоне он завоевал Кубок Испании.
«Реал Сосьедад» набрал 45 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. «Валенсия» с 43 очками располагается на 11-й строчке.