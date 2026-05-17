«Ньюкасл» обыграл «Вест Хэм» в матче чемпионата Англии по футболу

Футбол. Франция
1-й тайм
Брест
0
:
Анже
0
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.25
П2
4.08
Футбол. Франция
1-й тайм
Лилль
0
:
Осер
0
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.42
П2
8.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Лорьян
0
:
Гавр
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.50
П2
2.95
Футбол. Франция
1-й тайм
Лион
0
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.33
П2
5.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Марсель
2
:
Ренн
0
Все коэффициенты
П1
1.42
X
8.25
П2
15.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Нант
0
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.31
П2
2.60
Футбол. Франция
1-й тайм
Ницца
0
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
1-й тайм
Париж
0
:
ПСЖ
0
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.80
П2
1.68
Футбол. Франция
1-й тайм
Страсбур
0
:
Монако
1
Все коэффициенты
П1
5.90
X
4.70
П2
2.02
Футбол. Италия
1-й тайм
Кальяри
0
:
Торино
0
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.00
П2
4.05
Футбол. Италия
1-й тайм
Сассуоло
1
:
Лечче
1
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.30
П2
2.70
Футбол. Италия
1-й тайм
Удинезе
0
:
Кремонезе
1
Все коэффициенты
П1
6.50
X
3.87
П2
1.70
Футбол. Испания
22:15
Барселона
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.18
П2
8.00
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Валенсия
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
4
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Пари Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Динамо
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Спартак
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Сандерленд
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Наполи
3
П1
X
П2

«Ньюкасл» обыграл «Вест Хэм» в матче чемпионата Англии по футболу

«Ньюкасл» обыграл «Вест Хэм» в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. «Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» в матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча в городе Ньюкасл-апон-Тайн завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых мячи забили Ник Вольтемаде (15-я минута) и Уильям Осула (19, 65). В составе проигравших отличился Валентин Кастельянос (69).

«Ньюкасл» набрал 49 очков и занимает 11-е место в таблице. «Вест Хэм» (36 очков) за тур до конца идет в зоне вылета, располагаясь на 18-й позиции и отставая от «Тоттенхэма» на два балла.

В последнем туре «Ньюкасл» сыграет в гостях с «Фулхэмом», «Вест Хэм» примет «Лидс». Все матчи тура пройдут 24 мая.

Результаты других матчей игрового дня:

«Брентфорд» — «Кристал Пэлас» — 2:2;

«Вулверхэмптон» — «Фулхэм» — 1:1;

«Лидс» — «Брайтон» — 1:0;

«Эвертон» — «Сандерленд» — 1:3.

Ньюкасл Юнайтед
3:1
Первый тайм: 2:0
Вест Хэм
Футбол, Англия, Тур 37
17.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Сент-Джеймс Парк
Главные тренеры
Эдди Хау
Нуну Эшпириту Санту
Голы
Ньюкасл Юнайтед
Ник Вольтемаде
(Харви Барнс)
15′
Уильям Осула
(Джейкоб Рэмси)
19′
Уильям Осула
(Джозеф Уиллок)
65′
Вест Хэм
Валентин Кастельянос
(Мадс Хермансен)
69′
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
1
Ник Поуп
3
Льюис Холл
83′
41
Джейкоб Рэмси
12
Малик Тшау
4
Свен Ботман
39
Бруну Гимарайнс
2
Киран Триппьер
85′
9
Йоан Висса
11
Харви Барнс
75′
33
Дэн Берн
27
Ник Вольтемаде
75′
23
Джейкоб Мерфи
18
Уильям Осула
85′
20
Энтони Эланга
8
Сандро Тонали
53′
28
Джозеф Уиллок
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
4
Аксель Дисаси
15
Константинос Мавропанос
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
67′
9
Каллум Уилсон
18
Матеуш Фернандеш
20
Джаррод Боуэн
7
Крисенсио Саммервилл
25
Жан-Клер Тодибо
26′
11
Валентин Кастельянос
29
Аарон Ван-Биссака
63′
55
Мохамаду Канте
80′
28
Томаш Соучек
59′
63′
19
Пабло
Статистика
Ньюкасл Юнайтед
Вест Хэм
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
15
15
Удары в створ
7
8
Угловые
9
1
Фолы
8
11
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
