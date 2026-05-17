«Ньюкасл» обыграл «Вест Хэм» в матче чемпионата Англии по футболу

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. «Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» в матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в городе Ньюкасл-апон-Тайн завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых мячи забили Ник Вольтемаде (15-я минута) и Уильям Осула (19, 65). В составе проигравших отличился Валентин Кастельянос (69).
«Ньюкасл» набрал 49 очков и занимает 11-е место в таблице. «Вест Хэм» (36 очков) за тур до конца идет в зоне вылета, располагаясь на 18-й позиции и отставая от «Тоттенхэма» на два балла.
В последнем туре «Ньюкасл» сыграет в гостях с «Фулхэмом», «Вест Хэм» примет «Лидс». Все матчи тура пройдут 24 мая.
Результаты других матчей игрового дня:
«Брентфорд» — «Кристал Пэлас» — 2:2;
«Вулверхэмптон» — «Фулхэм» — 1:1;
«Лидс» — «Брайтон» — 1:0;
«Эвертон» — «Сандерленд» — 1:3.
Эдди Хау
Нуну Эшпириту Санту
Ник Вольтемаде
(Харви Барнс)
15′
Уильям Осула
(Джейкоб Рэмси)
19′
Уильям Осула
(Джозеф Уиллок)
65′
Валентин Кастельянос
(Мадс Хермансен)
69′
1
Ник Поуп
3
Льюис Холл
83′
41
Джейкоб Рэмси
12
Малик Тшау
4
Свен Ботман
39
Бруну Гимарайнс
2
Киран Триппьер
85′
9
Йоан Висса
11
Харви Барнс
75′
33
Дэн Берн
27
Ник Вольтемаде
75′
23
Джейкоб Мерфи
18
Уильям Осула
85′
20
Энтони Эланга
8
Сандро Тонали
53′
28
Джозеф Уиллок
1
Мадс Хермансен
4
Аксель Дисаси
15
Константинос Мавропанос
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
67′
9
Каллум Уилсон
18
Матеуш Фернандеш
20
Джаррод Боуэн
7
Крисенсио Саммервилл
25
Жан-Клер Тодибо
26′
11
Валентин Кастельянос
29
Аарон Ван-Биссака
63′
55
Мохамаду Канте
80′
28
Томаш Соучек
59′
63′
19
Пабло
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
