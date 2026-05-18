Луис Энрике о травме Дембеле: «Я не думаю, что это что-то серьезное»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал повраждение нападающего Усмана Дембеле в матче 34-го тура чемпионата Франции с «Парижем» (1:2).
На 27-й минуте 29-летний француз был заменен из-за травмы, вместо него на поле появился Гонсалу Рамуш.
Энрике заявил, что ему нечего сказать о готовности Дембеле, поскольку дополнительные медицинские обследования ожидаются в понедельник, 18 мая.
«Думаю, это просто усталость. То, что мы говорим сегодня, — всего лишь предположения, но я не думаю, что это что-то серьезное, а времени до финала Лиги чемпионов с “Арсеналом” еще две недели», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.
Дембеле в сезоне-2025/26 в 39 матчах забил 19 голов и отдал 11 результативных передач.
