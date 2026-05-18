L'?quipe оценил игру Сафонова в матче с «Парижем» на шесть баллов

Французское издание L'Equipe выставило оценку российскому вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову за игру в гостевом матче 34-го тура чемпионата Франции с «Парижем» (1:2).
Издание оценило игру 27-летнего голкипера на шесть баллов. Ниже оценки в «ПСЖ» только у грузинского полузащитника «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии и бразильского защитника команды Лукаса Бералдо — они получили по четыре балла.
Семь сейвов Сафонова не спасли «ПСЖ» от поражения в дерби.
Сафонов в игре с «Парижем» пропустил два гола. Также на его счету семь сейвов.
В сезоне-2025/26 Сафонов в 26 матчах во всех турнирах пропустил 27 голов, в 12 встречах сыграл на ноль.
