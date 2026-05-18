«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Леау из «Милана»

Руководство итальянского клуба рассмотрит предложение «красных дьяволов», если те предложат за футболиста не менее 40−50 миллионов евро. «Милан» готов отпустить 26-летнего Леау за такую сумму из-за финансовых трудностей.
В контракте португальца, который истекает летом 2028 года, прописаны отступные в размере 175 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 вингер провел в составе «Милана» 30 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость Леау в 65 миллионов евро.