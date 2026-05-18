Руни: «Салах своим заявлением “бросил гранату”. На месте Слота я бы не подпустил его к стадиону»

Лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни отметил, что форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах своим недавним заявлением фактически поставил под сомнение работу главного тренера мерсисайдцев Арне Слота.

После поражения от «Астон Виллы» (2:4) в 37-м туре АПЛ Салах опубликовал пост в соцсети, в котором заявил, что «Ливерпуль» снова должен стать «хеви-метал атакующей командой», вернув прежний стиль игры.

«Мне грустно видеть такое в концовке, учитывая все, что он сделал и чего добился в “Ливерпуле”. Ему не стоило снова публично цеплять Слота.

Он хочет играть в хеви-метал-футбол — то есть, по сути, говорит, что хочет футбол Юргена Клоппа. Но я не думаю, что Мо Салах еще способен выдерживать такой футбол. Думаю, у него уже нет таких ног, чтобы играть в столь высоком темпе и с такой интенсивностью.

На месте Арне Слота я бы вообще не подпустил его к стадиону в последнем матче. У меня была похожая история с Алексом Фергюсоном. У нас был конфликт, и в последнем матче Фергюсона на «Олд Траффорд» он именно поэтому оставил меня вне заявки.

Он [Салах], по сути, «бросил гранату», дав понять, что не верит в Арне Слота. Он также, можно сказать, подставил своих партнеров, которые останутся в команде в следующем сезоне, — теперь им тоже придется с этим разбираться, он поставил их в неудобное положение", — сказал Руни BBC Sport.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ и в последнем туре дома сыграет с «Брентфордом». Этот матч станет для Салаха последним в футболке «красных», так как египтянин покидает команду в конце сезона.