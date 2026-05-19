L'Equipe: президент «Марселя» Ришар обсуждал с тренером Женезьо его трудоустройство

Президент «Марселя» Стефан Ришар недавно обсуждал с главным тренером «Лилля» Брюно Женезьо его трудоустройство, сообщает L'Equipe.

По данным источника, 59-летний француз не против перехода в «Марсель». Однако его смущает сокращенный бюджет команды на сезон-2026/27 на фоне непопадания в Лигу чемпионов.

При этом контракт Женезьо с «Лиллем» будет действовать до 30 июня 2026 года. На данный момент ясности с тем, останется ли он, нет. Нынешний главный тренер «Марселя» Хабиб Бейе, как ожидается, покинет команду.

Женезьо работает в «Лилле» с июля 2024 года. Под его руководством команда в 99 матчах одержала 50 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 30 поражений.

«Лилль» с 61 очком после 34 игр занял третье место в таблице Лиги 1 и обеспечил себе место в Лиге чемпионов. «Марсель» стал пятым (59 очков после 34 встреч) и сыграет в Лиге Европы.

