«Атланта Юнайтед» потерпела поражение от «Орландо», Миранчук сыграл 74 минуты

«Орландо Сити» переиграл «Атланту Юнайтед» матче ¼ финала Открытого кубка США — 4:1. Игра прошла в Орландо на стадионе «Интер-энд-Ко Стэдиум».
В первом тайме хозяева забили четыре безответных гола — Тиаго оформил дубль и по одному разу отличились Давид Брекало и Гриффин Дорси. В конце второй половины гости отыграли один мяч — забил Эммануэль Латте Лаф.
Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вывел команду на поле с капитанской повязкой. На 74-й минуте его заменили на бразильского нападающего Серхио Сантоса.
Следующий соперник «Орландо» определится в матче «Коламбус Крю» — «Нью-Йорк Сити», который пройдет 21 мая.
Открытый кубок США.
¼ финала.
«Орландо Сити» — «Атланта Юнайтед» — 4:1 (4:0).
Голы: Брекало, 5 — 1:0. Дорси, 16 — 2:0. Тиаго, 24 — 4:0. Тиаго, 45+5 — 4:0. Латте Лаф, 84 — 4:1.