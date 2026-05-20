«Лиону» необходимо заработать 20 миллионов евро до конца июня

«Лиону» необходимо продать игроков на сумму 20 миллионов евро к концу июня, чтобы улучшить свое финансовое положение, сообщает L'Equipe.
По информации источника, пять игроков считаются неприкасаемыми: Доминик Грейф, Мусса Ниакате, Тайлер Мортон, Корентен Толиссо и один из двух левых вингеров — Малик Фофана или Афонса Морейра.
Покинуть команду могут Николас Тальяфико, Эйнсли Мейтленд-Найлс, Орель Мангаля, Малик Фофана, Афонсу Морейра, Абнер Винисиус, Павел Шульц, Таннер Тессманн и Рубен Клюйверт, которыми интересуются другие клубы. Уход некоторых из этих игроков поможет сократить фонд заработной платы и позволит профинансировать новые приобретения.
В сезоне-2025/26 «Лион» набрал 60 очков и финишировал на 4-м месте в турнирной таблице, получив путевку в Лигу Европы.