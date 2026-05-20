Киевское «Динамо» в 14-й раз выиграло Кубок Украины по футболу

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Киевское «Динамо» обыграло «Чернигов» в финале Кубка Украины по футболу.
Встреча во Львове завершилась со счетом 3:1 в пользу киевлян, которые одержали волевую победу благодаря голам Виталия Буяльского (26-я и 53-я минуты) и Андрея Ярмоленко (70). В составе проигравших отличился Анатолий Романченко (34).
«Динамо» в текущем сезоне чемпионата Украины за тур до конца занимает четвертое место в таблице, которое не дает путевки в еврокубки. Благодаря победе в Кубке клуб сыграет в первом квалификационном раунде Лиги Европы. «Чернигов» располагается на 13-й строчке в таблице Первой лиги — второго по силе дивизиона чемпионата Украины.
«Динамо» в 14-й раз стало обладателем Кубка Украины, чаще трофей выигрывал лишь «Шахтер» (15). «Чернигов» впервые дошел до финала турнира.