Жезус — о возвращении в «Бенфику»: «Об этом не может быть и речи»

«Давайте представим, что я должен вернуться в Португалию сейчас, что невозможно. Это было бы по спортивным причинам, потому что с финансовой точки зрения об этом не может быть и речи. Я зарабатываю за месяц больше, чем за год в Португалии в любой команде, и меня это больше не беспокоит. О возвращении в “Бенфику” не может быть и речи. “Бенфика” — великий клуб, я очень горжусь тем, что тренировал “Бенфику”, я тренер с наибольшим количеством титулов в клубе, но на данный момент об этом не может быть и речи», — приводит A Bola слова Жезуша.