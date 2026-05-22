Жезус — о возвращении в «Бенфику»: «Об этом не может быть и речи»

Португальский специалист Жорже Жезуш после ухода с поста главного тренера «Аль-Насра» исключил возможность возвращения в «Бенфику».
«Давайте представим, что я должен вернуться в Португалию сейчас, что невозможно. Это было бы по спортивным причинам, потому что с финансовой точки зрения об этом не может быть и речи. Я зарабатываю за месяц больше, чем за год в Португалии в любой команде, и меня это больше не беспокоит. О возвращении в “Бенфику” не может быть и речи. “Бенфика” — великий клуб, я очень горжусь тем, что тренировал “Бенфику”, я тренер с наибольшим количеством титулов в клубе, но на данный момент об этом не может быть и речи», — приводит A Bola слова Жезуша.
В сезоне-2025/26 «Бенфика» под руководством Жозе Моуринью набрала 80 очков и финишировала на третьем месте в турнирной таблице, что дает право сыграть в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне.
