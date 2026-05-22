Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.55
П2
2.60
Футбол. Италия
23.05
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.70
П2
2.23
Футбол. Италия
23.05
Лацио
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.30
П2
5.90
Футбол. Испания
23.05
Алавес
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.35
П2
2.95
Футбол. Испания
23.05
Бетис
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.30
П2
3.45
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
0
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2

Тиагу Силва попрощался с болельщиками «Порту»

Защитник «Порту» Тиагу Силва поблагодарил клуб и болельщиков за время, проведенное в команде. 1 июля бразилец станет свободным агентом.

Источник: Спорт-Экспресс

«Болельщики “Порту” всегда будут в моем сердце, и надеюсь, что я оставил свой след и в их памяти. Оглядываясь назад, вижу невероятные моменты, которые мы пережили, и этот титул — для семьи “Порту”, которая его по праву заслуживает. Чемпион вернулся. Мой портрет теперь будет на стене, как чемпиона, и это войдет в историю как один из главных титулов моей карьеры. Это не прощание, это: “До свидания”.

Эти месяцы говорят мне, что все это стоило того. Все было невероятно, получил огромное удовольствие, пережил моменты великого счастья. Победы, поражения, напряжение, нервозность, беспокойство о том, выиграем ли мы титул, особенно после поражения от «Каса Пиа». Это были сложные моменты, но команда всегда оставалась очень сильной и сплоченной, поэтому заслуживает всего наилучшего — гораздо большего, чем то, что она пережила в этом году", — цитирует официальный сайт клуба Силву.

41-летний бразилец в декабре 2025 года присоединился к «Порту», подписав контракт до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на сезон. Он сыграл 14 матчей во всех турнирах и помог команде выиграть чемпионат Португалии.