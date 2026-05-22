Тиагу Силва попрощался с болельщиками «Порту»

Защитник «Порту» Тиагу Силва поблагодарил клуб и болельщиков за время, проведенное в команде. 1 июля бразилец станет свободным агентом.
«Болельщики “Порту” всегда будут в моем сердце, и надеюсь, что я оставил свой след и в их памяти. Оглядываясь назад, вижу невероятные моменты, которые мы пережили, и этот титул — для семьи “Порту”, которая его по праву заслуживает. Чемпион вернулся. Мой портрет теперь будет на стене, как чемпиона, и это войдет в историю как один из главных титулов моей карьеры. Это не прощание, это: “До свидания”.
Эти месяцы говорят мне, что все это стоило того. Все было невероятно, получил огромное удовольствие, пережил моменты великого счастья. Победы, поражения, напряжение, нервозность, беспокойство о том, выиграем ли мы титул, особенно после поражения от «Каса Пиа». Это были сложные моменты, но команда всегда оставалась очень сильной и сплоченной, поэтому заслуживает всего наилучшего — гораздо большего, чем то, что она пережила в этом году", — цитирует официальный сайт клуба Силву.
41-летний бразилец в декабре 2025 года присоединился к «Порту», подписав контракт до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на сезон. Он сыграл 14 матчей во всех турнирах и помог команде выиграть чемпионат Португалии.