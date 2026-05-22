Тиагу Силва хотел бы вернуться в «Порту» в качестве тренера

«Вернуться в клуб через 20 лет? Никогда не знаешь, что принесет завтрашний день. Я хотел бы работать в клубах, где пережил счастливые моменты, и мечтаю вернуться во все эти места. Бог хранит эти моменты для меня, и все происходит вовремя, как и мое возвращение. Если бы все зависело от меня, я бы играл за “Порту” еще в 2004 году, но это было невозможно. Все в руках Бога. Я вернулся и победоносно закрыл эту главу», — цитирует официальный сайт клуба Силву.