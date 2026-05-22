«Тулуза» объявила о назначении Бертеля Аску на пост тренера

«Тулуза» на официальном сайте объявила о назначении Йенса Бертеля Аску на пост главного тренера команды. 43-летний датчанин заменит испанца Карлеса Мартинеса, который ранее сообщил о своем уходе.
Последним местом работы Аску был «Мотеруэлл», который под руководством датчанина в 47 матчах набрал 61 очко и занял 4-е место в чемпионате Шотландии.
«Я чрезвычайно рад присоединиться к “Тулузе” после очень хороших переговоров. Талант, которым обладает клуб, в сочетании с хорошо налаженной структурой, четко выстроенными и согласованными стратегиями, высококвалифицированными специалистами и стремлением к дальнейшему развитию, убедили меня принять приглашение. Я вижу перед нами светлое будущее после фантастической работы, проделанной Карлесом Мартинесом Новелем», — отметил новый тренер.
«Тулуза» в сезоне-2025/26 финишировала на 10-м месте в чемпионате Франции, набрав 44 очка. Игра последнего тура с «Нантом» не была доиграна из-за беспорядков, спровоцированных выбеганием фанатов на поле.
