«Окжетпес» обыграл «Алтай» и одержал шестую победу в сезоне КПЛ

Матч прошел на стадионе «Восток» в Усть-Каменогорске и завершился поражением хозяев поля со счетом — 0:1.
Единственный гол на 13-й минуте первого тайма забил российский защитник кокшетауской команды Иван Кузьмичев, которому ассистировал казахстанский полузащитник Владислав Васильев.
Эта победа стала для «Окжетпеса» шестой в сезоне. С 22-мя баллами кокшетаусцы располагаются на третьем месте чемпионата Казахстана.
«Алтай» потерпел пятое поражение в текущем сезоне. Дебютант лиги на данный момент набрал восемь очков и находится на 13-й строчке турнирной таблицы КПЛ.