Разгромом завершился матч «Астаны» против «Улытау» в Казахстанской премьер-лиге

Столичный футбольный клуб «Астана» на своем поле одержал победу с крупным счетом над жезказганским «Улытау» в матче 11-го тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: пресс-служба ФК "Астана"

Матч прошел на стадионе «Астана арена» и завершился разгромной победой хозяев поля со счетом — 3:0.

Первый гол был забит на 23-й минуте встречи, отличился нападающий сборной Казахстана и столичной команды Рамазан Каримов. На старте второго тайма на 49-й минуте отечественный форвард Станислав Басманов увеличил преимущество своего коллектива. Точку в матче поставил хорватский защитник «Астаны» Бранимир Калаица, который забил третий гол в ворота жезказганцев.

После 11 туров подопечные Григория Бабаяна набрали 18 баллов и находятся на четвертом месте чемпионата Казахстана.

«Улытау» имеет столько же баллов в активе, но по дополнительным показателям располагается на пятой строчке турнирной таблицы КПЛ.

