Разгромом завершился матч «Астаны» против «Улытау» в Казахстанской премьер-лиге

Первый гол был забит на 23-й минуте встречи, отличился нападающий сборной Казахстана и столичной команды Рамазан Каримов. На старте второго тайма на 49-й минуте отечественный форвард Станислав Басманов увеличил преимущество своего коллектива. Точку в матче поставил хорватский защитник «Астаны» Бранимир Калаица, который забил третий гол в ворота жезказганцев.