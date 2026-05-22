Разгромом завершился матч «Астаны» против «Улытау» в Казахстанской премьер-лиге

Матч прошел на стадионе «Астана арена» и завершился разгромной победой хозяев поля со счетом — 3:0.
Первый гол был забит на 23-й минуте встречи, отличился нападающий сборной Казахстана и столичной команды Рамазан Каримов. На старте второго тайма на 49-й минуте отечественный форвард Станислав Басманов увеличил преимущество своего коллектива. Точку в матче поставил хорватский защитник «Астаны» Бранимир Калаица, который забил третий гол в ворота жезказганцев.
После 11 туров подопечные Григория Бабаяна набрали 18 баллов и находятся на четвертом месте чемпионата Казахстана.
«Улытау» имеет столько же баллов в активе, но по дополнительным показателям располагается на пятой строчке турнирной таблицы КПЛ.