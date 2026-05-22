Димарко признали лучшим футболистом сезона в Серии А

Димарко получит приз перед началом матча заключительного тура чемпионата Италии «Болонья» — «Интер» в субботу. Победитель был определен с учетом продвинутого анализа, который учитывает не только статистические показатели и технические действия, но и позиционные данные. В заявлении отмечается, что система позволяет анализировать такие аспекты, как движение без мяча, оптимальные перемещения, выбор игровых решений, вклад в техническую и физическую эффективность команды.
Ранее Кристиан Киву из «Интера» был признан лучшим тренером сезона. Лучшим вратарем стал серб Миле Свилар («Рома»), лучшим защитником — Марко Палестра («Кальяри»), лучшим полузащитником — аргентинец Нико Пас («Комо»), лучшим нападающим — аргентинец Лаутаро Мартинес («Интер»). Приз восходящей звезде получил турецкий полузащитник «Ювентуса» Кенан Йылдыз.
Димарко 28 лет, он провел 34 матча в текущем розыгрыше Серии А, забил 6 мячей, а также отдал 18 голевых передач, что стало рекордом турнира. В составе «Интера» он стал двукратным чемпионом Италии, выиграл по три Кубка и Суперкубка страны.