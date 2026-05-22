«Реал» объявил об уходе четырехкратного победителя Лиги чемпионов Алабы

Австриец выступал за команду с 2021 года.

МАДРИД, 22 мая. /ТАСС/. Австрийский защитник Давид Алаба покинет испанский футбольный клуб «Реал» по окончании нынешнего сезона в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Реал» хочет выразить благодарность и любовь игроку, который был частью команды, ознаменовавшей один из самых успешных периодов в нашей истории. Мы желаем ему и его семье всего наилучшего на новом этапе жизни", — говорится в сообщении.

Алабе 33 года, он выступал за «Реал» с лета 2021 года. В составе команды игрок провел 131 матч в различных турнирах, в которых отметился 5 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Вместе с клубом защитник дважды выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании, а также по разу победил в кубке и суперкубке страны, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира и Межконтинентальном кубке.

До перехода в «Реал» Алаба играл за мюнхенскую «Баварию». В ее составе он стал десятикратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка Германии, двукратным победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

За сборную Австрии на счету Алабы 112 матчей, 15 голов и 22 результативных паса. Он занимает второе место по числу проведенных встреч в истории национальной команды. В составе сборной футболист дважды участвовал в чемпионатах Европы (2016, 2021).