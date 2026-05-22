«Реал» объявил об уходе четырехкратного победителя Лиги чемпионов Алабы

Алабе 33 года, он выступал за «Реал» с лета 2021 года. В составе команды игрок провел 131 матч в различных турнирах, в которых отметился 5 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Вместе с клубом защитник дважды выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании, а также по разу победил в кубке и суперкубке страны, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира и Межконтинентальном кубке.