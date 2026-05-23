Энрике: «Для меня Пеп — лучший тренер всех времен»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике признался, что считает Хосепа Гвардиолу лучшим тренером всех времен.
«Для меня Пеп — лучший тренер всех времен. Не из-за количества трофеев. Из-за того, как он изменил игру. Как он осмелился изменить игру центральных защитников. Все начали его копировать. Очень немногие люди обладают такой способностью. Только избранные», — цитирует Movistar Энрике.
В пятницу, 22 мая, «Манчестер Сити» объявил, что 55-летний испанец этим летом покинет команду. Ранее он тренировал «Барселону» и «Баварию». В тренерской карьере он завоевал с клубами 41 трофей: 20 с «Сити», 14 с каталонцами и 7 с мюнхенцами.