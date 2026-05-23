«Бреннбю» уволил Купера с поста главного тренера

«Бреннбю» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером Стивом Купером. 46-летний валлиец покидает клуб вместе с помощником Аланом Тейтом.
Купер работал тренером команды с сентября прошлого года. Под его руководством в 28 матчах во всех турнирах были одержаны 10 побед, 6 раз команда сыграла вничью и потерпела 12 поражений.
В чемпионате Дании «Бреннбю» набрал 34 очка и занял 4-е место. Во второй части турнира команда набрала 11 очков и стала 4-й в таблице.
Ранее Купер тренировал «Лестер», «Ноттингем», «Суонси» и молодежные сборные Англии (U16 и U17).
Также «Бреннбю» объявил о назначении Юлиуса Онесорге на пост спортивного директора клуба.