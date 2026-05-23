Издание The Athletic не включило Кварацхелию в команду сезона-2025/26

Издание The Athletic составило символическую сборную сезона-2025/26 в европейском футболе. В команду вошли пять игроков «ПСЖ», по два игрока «Арсенала» и «Бавария», а также по одному игроку из «Барселоны» и «Реала».
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом: Давид Райя («Арсенал»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Габриэл («Арсенал»), Маркиньос («ПСЖ»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Федерико Вальверде («Реал»), Ламин Ямаль («Барселона»), Харри Кейн («Бавария»), Майкл Олисе («Бавария»).
В субботу, 30 мая, состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Арсенал» и «ПСЖ». Начало игры — 19:00 по московскому времени.