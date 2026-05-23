«Порту» объявил об уходе де Йонга, голландец сыграл всего 7 матчей

В августе 2025 года форвард перебрался в «Порту» из ПСВ. В своем четвертом матче за команду он забил дебютный гол и получил травму. В ноябре де Йонг вернулся на поле, но спустя три игры получил разыв крестообразной связки и выбыл до конца сезона.