«Порту» объявил об уходе де Йонга, голландец сыграл всего 7 матчей

«Порту» на официальном сайте сообщил, что нападающий Люк де Йонг покинет команду летом. Клуб не будет продлевать контракт с 35-летним голландцем и пожелал ему удачи в будущем.
В августе 2025 года форвард перебрался в «Порту» из ПСВ. В своем четвертом матче за команду он забил дебютный гол и получил травму. В ноябре де Йонг вернулся на поле, но спустя три игры получил разыв крестообразной связки и выбыл до конца сезона.
Ранее Люк де Йонг выступал за «Севилью», «Барселону», менхенгладбахскую «Боруссию», «Ньюкасл», «Твенте» и «Де Графсхап». Также на его счету 8 голов в 39 играх за сборную Нидерландов.