В ПАОКе сообщили о переговорах с футболистом Оздоевым по новому контракту

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Греческий футбольный клуб ПАОК ведет переговоры о продлении контракта с российским полузащитником Магомедом Оздоевым. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПАОКа.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Оздоев отказался продлевать контракт с ПАОКом, но не исключается, что стороны смогут договориться. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
«Мы ведем переговоры с Магомедом», — сказал собеседник агентства.
Оздоеву 33 года, он выступает за ПАОК с лета 2023 года. Всего он провел за греческий клуб 141 матч, в котором забил 18 мячей и отдал 9 результативных передач. Вместе с ПАОКом российский полузащитник стал чемпионом Греции в сезоне-2023/24.