В ПАОКе сообщили о переговорах с футболистом Оздоевым по новому контракту

Оздоеву 33 года, он выступает за ПАОК с лета 2023 года. Всего он провел за греческий клуб 141 матч, в котором забил 18 мячей и отдал 9 результативных передач. Вместе с ПАОКом российский полузащитник стал чемпионом Греции в сезоне-2023/24.