«Интер» завершил чемпионский сезон в Серии А ничьей с «Болоньей»

Встреча, которая прошла в субботу в Болонье, завершилась со счетом 3:3. У хозяев отличились Федерико Бернардески (25-я минута) и Томмазо Побега (42), также автоголом отметился защитник гостей Петр Зелиньский (48). В составе миланцев голы забили Федерико Димарко (22), Франческо Пио Эспозито (64) и Анди Диуф (87).
«Болонья» с 56 очками финишировала на восьмом месте в турнирной таблице Серии А, «Интер» (87 очков) завершил сезон на первой позиции, заранее гарантировав себе чемпионский титул.
Футбол, Италия, 38-й тур
23.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Ренато Далл'Ара
Главные тренеры
Винченцо Итальяно
Кристиан Киву
Голы
Болонья
Федерико Бернардески
25′
Томмазо Побега
42′
Петр Зелиньски
48′
Интер
Федерико Димарко
22′
Франческо Эспозито
64′
Анди Диуф
(Лука Топалович)
86′
Составы команд
Болонья
1
Лукаш Скорупски
33
Хуан Миранда
19
Льюис Фергюсон
9
Сантьяго Кастро
11
Джонатан Роу
26
Джон Лукуми
29
Лоренцо Де Сильвестри
66′
6
Никола Моро
4
Томмазо Побега
66′
20
Надир Зортеа
8
Ремо Фройлер
66′
21
Йенс Одгор
10
Федерико Бернардески
88′
24
Тейс Даллинга
5
Эйвинн Хелланн
81′
14
Торбьорн Хеггем
Интер
13
Хосеп Мартинес
31
Янн Биссек
30
Карлос Аугусту
17
Анди Диуф
7
Петр Зелиньски
94
Франческо Эспозито
6
Стефан де Врей
81′
58
Лука Топалович
32
Федерико Димарко
54′
22
Генрих Мхитарян
77′
8
Петар Сучич
74′
58
Маттео Кокки
23
Николо Барелла
54′
11
Луис Энрике
10
Лаутаро Мартинес
41′
54′
14
Анж-Йоан Бонни
Статистика
Болонья
Интер
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
11
11
Удары в створ
3
5
Угловые
1
4
Фолы
15
14
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Кевин Боначина
(Италия)
