Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
16:00
Парма
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.43
П2
2.64
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Пиза
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
3
:
Интер
3
П1
X
П2

«Барселона» уступила «Валенсии» в заключительном туре Ла лиги, «Мальорка» и «Жирона» вылетели

«Валенсия» дома победила «Барселону» в матче 38-го тура Ла лиги — 3:1.

Источник: AFP 2023

У хозяев забили Хави Герра, Луис Риоха и Гвидо Родригес, единственный гол гостей на счету Роберта Левандовски.

«Барселона» завершила сезон-2025/26 на первом месте в турнирной таблице Ла лиги с 94 очками. «Валенсия» стала девятой с 49 очками.

В параллельном матче «Бетис» победил «Леванте» — 2:1. У хозяев забили Эз Абде и Пабло Форналс, единственный гол гостей на счету Карлоса Эспи.

«Бетис» завершил сезон-2025/26 на пятом месте в таблице с 60 очками и вышел в Лигу чемпионов. «Леванте» стал 16-м с 42 очками.

В других играх «Райо Вальекано» победил «Алавес» (2:1), «Мальорка» разгромила «Реал Овьедо» (3:0), а «Жирона» сыграла вничью с «Эльче» (1:1). «Мальорка» заняла 18-е место с 42 очками и не смогла сохранить место в Ла лиге, уступив «Леванте» (16-е место) и «Осасуне» (17-е место) по дополнительным показателям. «Жирона» стала 19-й с 41 очком и также вылетела в Сегунду.

Валенсия
3:1
Первый тайм: 0:0
Барселона
Футбол, Испания, 38-й тур
23.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Месталья
Главные тренеры
Карлос Корберан
Ханс-Дитер Флик
Голы
Валенсия
Хави Герра
66′
Луис Риоха
71′
Гвидо Родригес
90+7′
Барселона
Роберт Левандовски
(Ферран Торрес)
61′
Составы команд
Валенсия
1
Столе Димитриевски
4
Унаи Нуньес
65′
11
Луис Риоха
5
Сезар Таррега
63′
18
Хосе Луис Гарсия Пепелу
23
Филип Угринич
2
Гвидо Родригес
21
Хесус Васкес
80′
12
Тьерри Коррейа
16
Диего Лопес
52′
17
Ларджи Рамазани
8
Хави Герра
90′
10
Андре Алмейда I
9
Уго Дуро
80′
6
Умар Садик
Барселона
25
Войцех Щенсны
3
Алехандро Бальде
14
Маркус Рэшфорд
9
Роберт Левандовски
18
Херард Мартин
6
Гави
24
Эрик Гарсия
62′
15
Андреас Кристенсен
70′
7
Ферран Торрес
83′
2
Жоау Канселу
20
Дани Ольмо
62′
21
Френки де Йонг
4
Рональд Араухо
46′
42
Хави Эспарт
22
Марк Берналь
79′
83′
17
Марк Касадо
Статистика
Валенсия
Барселона
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
19
11
Удары в створ
6
4
Угловые
8
8
Фолы
11
8
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Адриан Кордеро Вега
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти