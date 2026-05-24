«Барселона» уступила «Валенсии» в заключительном туре Ла лиги, «Мальорка» и «Жирона» вылетели

В других играх «Райо Вальекано» победил «Алавес» (2:1), «Мальорка» разгромила «Реал Овьедо» (3:0), а «Жирона» сыграла вничью с «Эльче» (1:1). «Мальорка» заняла 18-е место с 42 очками и не смогла сохранить место в Ла лиге, уступив «Леванте» (16-е место) и «Осасуне» (17-е место) по дополнительным показателям. «Жирона» стала 19-й с 41 очком и также вылетела в Сегунду.